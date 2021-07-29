Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
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Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı

Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de park halindeki otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerine evinin içerisinden av tüfeği göstererek tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerine evinin içerisinden av tüfeği göstererek tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan A.Y, kaldırıma park ettiği aracının kaldırılması için kendisine telefonla ulaşan polis ekiplerine hakaret etti.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen polis ekiplerini fark eden A.Y, evinin penceresinden tüfek göstererek tehditte bulununca olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu takviye kuvvet sevk edildi.

Polise bir süre direnerek evinden çıkmak istemeyen A.Y, özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay nedeniyle mahalledeki Hasan Polatkan Bulvarı ve çevresindeki sokaklar yaklaşık 3 saat yaya ve araç trafiğine kapandı.

A.Y'nin kaldırımdaki aracı ise daha sonra bir yakını tarafından uygun bir yere çekildi.

Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir'de kaldırımdan aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı - Haberler
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