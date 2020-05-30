ESKİŞEHİR'DE KAFE VE RESTORANLAR, NORMALLEŞME SÜRECİNE HAZIRLANIYOR
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ESKİŞEHİR'DE KAFE VE RESTORANLAR, NORMALLEŞME SÜRECİNE HAZIRLANIYOR

ESKİŞEHİR'de normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları başladı.

ESKİŞEHİR'DE KAFE VE RESTORANLAR, NORMALLEŞME SÜRECİNE HAZIRLANIYOR
30.05.2020 08:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:36

ESKİŞEHİR'de normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları başladı. Esnaflar işyerlerini dezenfekte ederken masaları sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirmek için metre ile ölçtü. Porsuk Çayı kenarındaki kafe sahiplerinden Çağdaş Tetik, 'Pandemi ciddi bir mesela, hassas davranıyoruz. İşyerinde masa sayışımızı neredeyse yarıya indirdik ve masalar arasında metre ile ölçerek en az 1.5 metre mesafe bıraktıkö dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayında Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler 1 Haziran itibariyle gevşetilmeye başlayacak. Yeni normalleşme sürecinde yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan kafe ve restoranlarda yeniden hizmete girecek. Eskişehir'de esnaflar dükkanlarında temizlik çalışmalarına başlarken, koronavirüs salgınına karşı uygulanması gereken kurallara göre işyerlerini yeniden düzenliyor. Kentin en yoğun olan Porsuk Çayı kenarındaki kafe ve restoranlarda temizlik ve dezenfektanlarla işyerlerini hazır hale getirmeye başladı. Kafe ve restoranlarda masa sayıları yarıya indirilirken, masa düzenleri de sosyal mesafe kuralına uygun hale getiriliyor.

'KAFEYE GELİP OTURAN OLUR MU' BİLMİYORUM?

Kentte adalar olarak bilinen Porsuk Çayı kenarında kafe sahibi olan Hüseyin Yalaman, koronavirüs ile mücadele de alınan tedbirlere sonuna kadar uyacaklarını söyledi. Masa ve işyeri düzenlerini sosyal mesafe kuralı ve diğer tedbirlere göre değiştirdiklerini belirten Yalaman, 'Yaklaşık 2.5 aydır kapalı durumdayız ve herkes gibi bizlerde mağdur olduk. Şimdi normalleşmeyle birlikte yeniden hizmete açacağız. İşyerimiz temizledik, dezenfekte ettik. Masa sayılarımızı yarıya kadar indirdik. Yeni bir program yaptık. Ancak koronavirüs salgını ve endişesiyle çok gelen olup oturacaklarını düşünmüyorum. İnsanlar tedirgin oldu, bizde çok dikkat ediyoruz. Çalışanlarımız var, işyerimizi açmamız gerekiyor. Esnafız sonuçta, masraflarımız var. Onları karşılamak adına, çalışanları mağdur etmemek adına açacağız. Şu ortamda işlerimiz çok kolay değil. Umarım bu koronavirüs bir an önce biterö dedi.

METRE İLE SOSYAL MESAFEYİ ÖLÇTÜLER

Başka bir kafe sahibi Çağlar Tetik ise masalar arasındaki sosyal mesafeyi metre ile ölçerek ayarladıklarını söyledi. Koronavirüs ile mücadelenin hassas bir konu olduğunu ve bunu çok ciddiye aldıklarını anlatan Tetik, 'Sosyal mesafeyi korumak için uğraşıyoruz. En az 1.5 metre olması için metre ile ölçerek yapıyoruz. Henüz tam olarak bilmiyoruz ama örneğin masalara kaç kişi oturtacağım onu da öğrendikten sonra yine bir düzenleme yapacağız. Masa sayısı 3'te 2 oranında düşürdük. Ciddi bir konu koronavirüs, eğer ciddiye almazsak çok daha kötü durumlara gidebiliriz. Maske konusuna önem veriyoruz, kafemizde maske ve eldivenle servis yapacağız. Bazı alanlarda dezenfekte edebilecekleri cihazları koyacağız. Yaklaşık 2.5 aydır kapalıyız, ekonomik olarak herkes mağdur da oldu. Açılacağımızın haberini beklerken baya heyecanlı oldu. Yeniden bir başlangıç gibi heyecan yaptık. İşyerine geldiğimde daha da mutlu oldumö diye konuştu.

'DEZENFEKTAN İLE İLAÇLAMAYA YOĞUN TALEP VAR'

Ziraat mühendisi Gürkan Güler de, Eskişehir'de işyerlerini dezenfekte ederek ilaçladıklarını söyledi. Bir süredir kapalı olan işyerlerinin yeniden açılacak olması nedeniyle dezenfekte edilmesine yoğun talep olduğunu anlatan Güler, 'Banka ve kurumlar yerde aktif dezenfektan olayı. Geçen hafta taksiler, camiler ve kuaförlerin temizlikleri yapıldı. Bugünde artık normalleşme süreciyle birlikte açılacak olan kafe ve restoranlarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Temizliği yapılan kafe ve restoranlarında hemen akabinde biz dezenfektan izolasyonuna başladık. Çok talep var, yaklaşık 2.5 aydır kapalıydılar. Büyük bir heyecanla temizliklerini yaptıktan sonra bizde dezenfekte ediyoruz. Umarı bu süreç biter ve herkes normal hayatına geri dönerö dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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