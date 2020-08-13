Eskişehir'de kadınlardan şiddete karşı insan zinciri
Eskişehir'de kadınlardan şiddete karşı insan zinciriESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermek için insan zinciri oluşturdu.
13.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:50
Eskişehir'de kadınlardan şiddete karşı insan zinciri
ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermek için insan zinciri oluşturdu.
Kaynak: DHA