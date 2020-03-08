Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Tepebaşı, Güncel

Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ellerinde dövizlerle kadına şiddete karşı yürüdü.

08.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:27
Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ellerinde dövizlerle kadına şiddete karşı yürüdü.

Demokratik Kadın Platformu üyeleri, Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Kadınlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Porsuk Bulvarı'na kadar gelirken, 'Bir yaşamda kararlı, direnişte ısrarcıyız' yazılı afiş taşıdı. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan platform üyesi Umut Özge Yılmaz, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha da artarak devam ettiğini ne yazık ki her gün aldığımız yeni haberlerden biliyoruz. Kadınlar kah sokak ortasında, kah evde, kah koruma altında ve boşanma davası çıkışında öldürüldü. Koruma kararı istediği halde verilmediği için kadınlar erkek şiddetiyle öldürüldü veya yaralandı. Ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek kadınlar öldürüldü. Evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadınlar öldürüldü. Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan kadınlar öldürüldü. Erkek arkadaşı olduğunu ailesi öğrendiği için kadınlar öldürüldü" dedi.

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı kadın dayanışması sağladıklarını belirten Yılmaz, "Tacize, tecavüze, eşitsizliğe, savaşa karşı gücümüzü kadın dayanışmasından alıyoruz. Biz kurduğumuzda daha da güzelleşecek dünya için mücadelemizden ve direnişimizden asla taviz vermiyoruz. Hiçbir kız kardeşimizin kendini çaresiz ve yalnız hissetmediği, gerçek bir eşitliğin ve özgürlüğün dünyasının kurulduğu güne kadar yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan da katılarak destek verdi. Konuşmaların ardından kadınlar, halay çekerek eğlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de etkinlik boyunca çevrede güvenlik tedbiri aldı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Gülben Ergen Demet Akalın Alpaslan Özmol
Spor Falcao Ersun Yanal İsmail Kartal Arda Kardeşler Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:01:17. #1.15#