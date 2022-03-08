ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ - Haberler

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ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadınlar, ellerinde pankartlarla İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan grup, kadın cinayetlerini de protesto etti. Kalabalık daha sonra basın açıklaması yapıp, müzik eşliğinde dans ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kadınların yürüyüşü sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

ESKİŞEHİR'DE KADINLAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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