Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, 4 haftalık araç bakım kursuna katılan kadın kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim alan kursiyerlerden 2 çocuk, 2 torun sahibi Figen Taşçı (53), "Bu zamana kadar arabanın işlerini eşlerimiz yapıyordu. Ama artık biz de yapabiliriz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (ESMEK) kadınların isteği üzerine İnönü ilçesinde motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı eğitimlerinin verildiği araç bakım kursu açtı. 4 hafta süren eğitimlerde kursu başarıyla tamamlayan 8 kadına sertifikaları da dağıtıldı.