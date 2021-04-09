Eskişehir'de "Kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı" yapıldı

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısının" Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldığı bildirildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısının" Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birlikte çalışması sonucunda, 75 maddeden oluşan "Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı" hazırlandığı söz konusu plan doğrultusunda imzalanan "Kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş birliği ve eşgüdümün artırılmasına dair protokol" ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge gereği toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan toplantının Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toplantıda konuşan Vali Ayyıldız, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla "Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı" hazırlandığını anımsatan Vali Ayyıldız, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantının bugün 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini kaydetti.

Vali Ayyıldız, toplantıda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bir insanlık suçu olarak görüyor ve ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte Eskişehir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyor, her türlü şiddet, istismar, taciz ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans uygulanacağını özellikle belirtmek istiyoruz. Söz konusu şiddetse asla kol kırılıp yen içinde kalmayacaktır. Bu bakımdan şiddetin sadece fiziksel yönüyle değil, ekonomik ve psikolojik yönleriyle de bütünleyici olarak ele alınması gerektiğinden hareketle ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel vs. risk artırıcı faktörlere karşı tedbirlerin yüksek önem arz ettiğine inanıyoruz."

Eskişehir Valiliği olarak şiddetin önüne geçilmesinde, yine şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları azim ve gayretle yürüttüklerine değinen Vali Ayyıldız şöyle devam etti:

"Bu meselede devletimizin ortaya koyduğu gayret ve oluşan toplumsal hassasiyet yerindedir. Özellikle emniyet birimleriyle irtibat kurmanın, şikayet ve takip mekanizmalarını işletmenin çok olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. İnsanlığın kara lekesi olan şiddeti, toplumun her kesimiyle el birliğiyle tamamen silene kadar mücadelemiz bitmeyecektir. 11. Kalkınma Planı'nın 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' vizyonu doğrultusunda, kadınların kalkınma sürecine daha etkin bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik devletimiz önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Diğer taraftan devletimizin anayasa değişikliklerinden yasal düzenlemelere; sağlık, eğitim ve istihdama kadar kadın sorunlarına dair ürettiği çözümlerin tam anlamıyla hayata geçebilmesi ancak toplumsal dönüşümle mümkündür."

Toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar