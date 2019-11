Eskişehir'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü" etkinlikleri

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38

Eskişehir'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Büyükşehir, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri ile Eskişehir Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Odunpazarı Kent Konseyi, Eskişehir Barosu, TMMOB tarafından organize edilen etkinliğe katılan kadınlar, Porsuk Bulvarı üzerinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Avukat Betül Duman, Ayşe Tuğba Arslan cinayetine değindi.

Eşi tarafından satırlı saldırıya uğrayan Arslan'ın ölümünden üzüntü ve öfke duyduklarını vurgulayan Duman, "Eskişehir Kadın Dayanışması olarak, ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı, kız kardeşlerimizle birlik ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Kadınların haklarını gasbetmeye yönelik tüm girişimlere, kadını eve ve aile içine hapseden, siyasetten, iş hayatından, sosyal hayattan uzak tutmaya çalışan eylem ve söylemlere, kadın katillerine ve tecavüzcülerine uygulanan 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimlerine, çocuk istismarcılarının affedilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadınlardan yürüyüş

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, Porsuk Bulvarı'ndaki Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen katılımcılar yürüyüş yaptı.

İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 5 milyona yaklaşan kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve "Dostlar alışverişte gözüksün" misali buluşmalar için toplanmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli Hanımefendi'nin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Bu dönem içinde, gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Hal böyle iken her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir."

Yalçın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini, aynı duyarlılığa sahip toplumun tüm bireylerini de buna davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA