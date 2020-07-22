Eskişehir'de 'kadın cinayetleri' protestosu
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Eskişehir'de 'kadın cinayetleri' protestosu

ESKİŞEHİR'de Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 100 kadın, trafiğe kapalı olan Adalar mevkiinde bir araya gelerek Muğla'da vahşice öldüren Pınar Gültekin başta olmak üzere tüm kadın cinayetlerini protesto etti.

Eskişehir'de 'kadın cinayetleri' protestosu
22.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:07

ESKİŞEHİR'de Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 100 kadın, trafiğe kapalı olan Adalar mevkiinde bir araya gelerek Muğla'da vahşice öldüren Pınar Gültekin başta olmak üzere tüm kadın cinayetlerini protesto etti. Grup adına açıklama yapan Neslihan Alğan, "Tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Eskişehir Kadın Meclisi üyesi kadınlar, İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı kenarında Adalar mevkiinde bir araya geldi. Ellerinde 'Asla yalnız yürümeyeceksin', 'İstanbul sözleşmesi uygulansın', 'Kadın cinayetlerini durduracağız' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan kadınlar aynı cümlelerle sloganlar attı. İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı. Topluluk adına konuşan Neslihan Alğan, "Pınar Gültekin reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Münevvet Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yücelerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. Biz katili tanıyoruz, cesareti nereden aldığını, daha ilk ifadesinde Pınar'ı itibarsızlaştırmayı nereden öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Artık yeter yaşamak istiyoruz, hiçbir kadın nerede olduğuyla, ne giydiğiyle, ne içtiğiyle suçlamanıza izin vermeyeceğiz. Pınar Gültekin için ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.


Kaynak: DHA

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