Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile tütün mamulleri kaçakçılığı ve kaçak cinsel içerikli hapların satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda 6 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait iş yerlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 112 kilo nargile tütünü, 15 bin 800 dal sarılmış sigara, 5 bin 163 kaçak cinsel içerikli hap ile 3 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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