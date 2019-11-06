Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

06.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:30

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bandrolsüz sigara ve nargile tütünü ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte kaçakçılık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda. 1 kompresörlü elektrikli sigara sarma makinası, 11 kilo bandrolsüz tütün, 40 kilo nargile tütünü, 6 bin bandrolsüz makaron ile 180 TAPDK bandrolü, 20 kilo kıyılmış tütün, 1 dipçikli av tüfeği ile 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA