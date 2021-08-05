Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de polisin baskın yaptığı 4 farklı iş yerinde kaçak tütün, cinsel gücü artırıcı haplar ve kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polisin baskın yaptığı 4 farklı iş yerinde kaçak tütün, cinsel gücü artırıcı haplar ve kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve cinsel gücü artırıcı hap satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise kaçak 112 kilo nargile tütünü, 15 bin 800 sarılmış sigara, 5 bin 163 adet cinsel gücü artırıcı hap, 3 bin adet bandrolsüz filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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