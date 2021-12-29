Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi

Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, içki şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin belge yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmaması gibi hususlar kontrol edildi.

Yetkililer, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Rüşvet aldığı anlar kameraya yakalanan vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

Rüşvet aldığı anlar kameraya yakalanan vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title