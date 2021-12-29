Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, içki şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin belge yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmaması gibi hususlar kontrol edildi.

Yetkililer, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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