Eskişehir'de kaçak üretilen 19 bin 850 maskeye el konuldu
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Eskişehir'de kaçak üretilen 19 bin 850 maskeye el konuldu

Eskişehir'de kaçak üretilen 19 bin 850 tıbbi maskeye el konuldu.

Eskişehir'de kaçak üretilen 19 bin 850 maskeye el konuldu
17.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:49

Eskişehir'de kaçak üretilen 19 bin 850 tıbbi maskeye el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde kutulanmış vaziyette19 bin 850 adet maske ele geçirdi.

Ele geçirilen cerrahi maskelerin fatura ve irsaliyesinin bulunmadığı kaçak yollardan üretildiği belirtildi.

Cerrahi maskelere el konularak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sev edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Emrah Yaşar
Emrah Yaşar
AA Editörü
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