Eskişehir'de kaçak tütün deposuna polis baskını ESKİŞEHİR'de sağlıksız koşullarda depolanarak işlendikten sonra piyasaya sürüldüğü tespit edilen kaçak tütün ve sigara depolarına polis ekiplerince baskın düzenlendi.

ESKİŞEHİR'de sağlıksız koşullarda depolanarak işlendikten sonra piyasaya sürüldüğü tespit edilen kaçak tütün ve sigara depolarına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yere serilmiş 376 kilogram tütün ile çok sayda filtreli sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler ilçesine doğu illerinden kaçak tütün getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin depo, işyeri ve araçlarında savcılık talimatıyla arama yapıldı. Kaçak olarak getirilen tütünlerin sağlıksız koşullarda saklanarak filtreli sigara haline getirilerek satıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 376 kilogram kaçak tütün, 63 bin 900 adet sarılmış sigara, 51 bin 600 adet bandrolsüz filtreli boş sigara kağıdı, 4 bin 190 adet sigara kağıdı, bin 463 adet muhtelif kaçak eşya, 152 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA