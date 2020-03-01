Eskişehir'de kaçak silah ticaretine 2 gözaltı

01.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:27

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mahmudiye ilçesi Türkmenmecidiye Mahallesi'nde yaptıkları çalışma sonucunda kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.A ve N.K. gözaltına alında. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 6 adet tabanca, 26 adet tabanca fişeği ile 45 adet ses fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA