Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Abdullah Güçlü - Şevket Can ÇikotESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yasadışı silah ticareti yapma ve yağma suçlarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 13 adet tabanca, 31 adet şarjör, 11 adet tabanca gövdesi, 11 adet tabanca sürgüsü, 6 adet tabanca namlusu, 88 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 1 adet polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gr metamfetamin uyuşturucu madde ve saksılar içerisine ekili vaziyette kenevir ele geçirildi.

Öte yandan, operasyona ilişkin bir ikametin silah atölyesine çevrildiğini tespit eden polis ekipleri, imalatta kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Gözaltına alınan 9 şahıs savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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