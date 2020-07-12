Eskişehir'de kaçak silah operasyonu 4 gözaltı
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Eskişehir'de kaçak silah operasyonu 4 gözaltı

Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 4 gözaltıESKİŞEHİR'de yasa dışı yollardan silah satarak tamirini yaptığı belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tabanca tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

12.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:10

Eskişehir'de kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'de yasa dışı yollardan silah satarak tamirini yaptığı belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tabanca tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan silah satışı ve tamiri yapan şüpheliler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 51 adet dolu fişek, 17 adet 7,65 mm fişek, telsiz, elektroşok cihazı, 14 adet namlu yapımında kullanılan demir aparat, 14 adet icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinası, kumpas, keski, numaratör, mengene gibi silah yapımında kullanılan çok sayıda el aleti ve yedek parça ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken,1'si kadın 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de kaçak silah operasyonu 4 gözaltı

Kaynak: DHA

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