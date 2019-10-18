Eskişehir'de kaçak silah operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 12 tabanca, 15 şarjör, 10 mermi, 83 av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.