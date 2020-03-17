Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'nde yasa dışı yollardan ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenilen kaçak sigara ve tütün olduğunu belirledi. İki adrese düzenlenen operasyonda, bandrolsüz makaron, sigara ve tütün ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA