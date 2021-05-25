Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda 132 bin dal sarılmış sigara, 206 kilogram kaçak tütün, 7 kutu çakmak benzini, 22 paket tütün ambalajı ile ambalaj makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:32:32. #1.16#

title