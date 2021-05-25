Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda 132 bin dal sarılmış sigara, 206 kilogram kaçak tütün, 7 kutu çakmak benzini, 22 paket tütün ambalajı ile ambalaj makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar