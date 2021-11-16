Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik iki araç ile bir depoya operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bal peteği görünümünde ambalajlarla gizlenerek sevkiyatı yapılan 1 milyon 292 bin dal sarılmış sigara, 620 bin dal boş makaron ile 90 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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