Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

23.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:26

Son dakika haberi: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilo tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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