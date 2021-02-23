Son dakika haberleri! ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
23.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:26
Son dakika haberi: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilo tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı