Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 bin 600 dal bandrolsüz sarılmış sigara, 3 bin 600 dal sahte bandrollü makaron ile 13 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Eskişehir, Tütün, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title