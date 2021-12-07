Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan F.A. ile E.A'ya kent dışından kargo aracılığı ile makaron geleceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, makaronları taşıdığı tespit edilen kargo firmasına ait aracı Ağapınar Mahallesi yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada şüpheliler F.A. ve E.A'ya gönderilmiş, toplam 600 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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