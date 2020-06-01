Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
01.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:02

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki araca operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 550 pakette toplam 710 bin dal makaron, 40 kilogram bandrolsüz tütün ve 12 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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