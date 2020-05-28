Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi ve bağlı olduğu 3 motorlu kompresör, 2 bin 307 paket sigara, 27 bin makaron, 33 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 9 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 109 paket kağıt ve filtrelerden oluşan sigara sarma aparatı, 49 paket nargile kömürü ile 22 sigara sarma tabakası ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. .

Kaynak: AA