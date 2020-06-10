Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
10.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda kompresörlü sigara sarma makinesi, 16 bin 180 adet sarılmış sigara, 17 bin 400 boş makaron ile 21 elle sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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