Eskişehir'de kaçak parfümlerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

13.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:56

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi girişinde bir otomobili takibe aldı. Sürücü, "dur" ihtarına uymayıp yoluna devam etti.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda ise yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen dünyaca ünlü markalara ait bin 159 adet parfüm bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA