Eskişehir'de kaçak içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kaçak içki içtikten sonra fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alınan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çifteler ilçesinde 20 Aralık gecesi fenalaşan Bayram Ali Çetinkaya, kendi imkanlarıyla Çifteler Devlet Hastanesi'ne gitti. Solunum güçlüğü ve kaçak içki şüphesi kaydıyla ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen şahıs, burada yoğun bakım servisine alındı. Bayram Ali Çetinkaya, tedavisi devam ederken dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından şahsın eşyalarında yapılan kontrollerde kaçak olduğundan tespit edilen yarısı dolu vaziyette içki şişesi bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Bayram Ali Çetinkaya, Çifteler Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

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