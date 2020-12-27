Eskişehir'de kaçak içki satttığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçak yollardan içki sattıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Yenibağlar Mahallesi'nde denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir taksiyi takibe aldı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramalarda çeşitli marka ve ebatlarda 9 şişe alkollü içki ile pos cihazı ele geçirildi.

Araçta bulunan bir kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 6 bin 300 lira, saat 20.00'den sonra alkol satışı yapıldığından dolayı da 17 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sürücüsü ile diğer şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar