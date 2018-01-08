Eskişehir'de Kaçak İçki Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda yakaladığı 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde yaptığı aramada plastik şişelerde 67 litre sahte alkollü içki ile 46 şişe kaçak yabancı bandrollü ve bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet sorgularının sürdüğü bildirildi.