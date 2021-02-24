Eskişehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi yakalandı
24.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:29
Eskişehir'de kaçak yollardan balık avlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Eskişehir'de kaçak yollardan balık avlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aşağıılıca Mahallesi Aktarmaç mevkiinde devriye görevi yapan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak botla balık avı yaptıkları belirlenen K.Y, A.E, A.Ç. ile D.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar