Eskişehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi yakalandı

24.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:29
Eskişehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de kaçak yollardan balık avlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de kaçak yollardan balık avlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aşağıılıca Mahallesi Aktarmaç mevkiinde devriye görevi yapan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak botla balık avı yaptıkları belirlenen K.Y, A.E, A.Ç. ile D.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:29:30. #1.14#
title