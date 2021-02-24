Eskişehir'de kaçak balık avlayan 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de kaçak yollardan balık avlayan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aşağıılıca Mahallesi Aktarmaç mevkiinde devriye görevi yapan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak botla balık avı yaptıkları belirlenen K.Y, A.E, A.Ç. ile D.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ilgili kanun gereği yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar