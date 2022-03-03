Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu

Eskişehir'de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün S.E. ve İ.E. isimli 2 şüpheliye ait işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 6 adet alkol yapımında kullanılan endüstriyel malzeme ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Eskişehir, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title