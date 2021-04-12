Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Kızılcaören Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde değişik ebat ve uzunlukta yaklaşık 2 ton kesik kablo, iki kalorifer peteği ile kablo kesme aletleri ele geçirildi.

Kamyonetteki şüpheliler Ş.M, F.Ü, İ.İ, B.K. ve Ş.İ gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar