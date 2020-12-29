Eskişehir'de jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
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Eskişehir'de jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

29.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:43
Eskişehir'de jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Eskişehir'de silah kaçaklığına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı, silah ve fişekler ele geçirildi.

Eskişehir'de silah kaçaklığına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı, silah ve fişekler ele geçirildi.

Şehir dışında ikamet eden şüpheli H.Ö'nün Eskişehir'de tabanca satacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcı kılığına girerek operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde durdurdukları H.Ö'ye ait araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, farklı markalara ait 4 tabanca ile 32 fişek ele geçirdi. Şüphelinin Bilecik'teki evinde yapılan aramada ise bulunan çeşitli büyüklükte 8 hançere de el konuldu.

Gözaltına alınan H.Ö'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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