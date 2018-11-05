Eskişehir'de Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi
Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisindeki Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Kütahya karayolunda Jandarma Genel komutanlığı koordinesinde UH-1 helikopterle denetim gerçekleştirdi.
Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.
Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 18 araç sürücüsüne 2 bin 656 lira ceza kesildi.