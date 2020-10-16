Eskişehir'de jandarma okul servislerini denetledi

Eskişehir'de jandarma okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'de jandarma okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Okul servis güzergahları dikkate alınarak, okul servis araçları seyir halindeyken veya okul bahçe ile çevresinde park halinde bulunurken yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamındaki temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar kontrol edildi.

Jandarma sorumluluk alanında 168 okul servis aracını kontrol ederken, kurallara uymayan 5 sürücüye 3 bin 200 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık