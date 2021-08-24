Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan iki leyleğin tedavisine başlandı

Eskişehir'in Han ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan iki leylek, tedavileri için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.