Eskişehir'de jandarma ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçileri bilgilendirdi

Eskişehir'de jandarma ekipleri traktör kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Eskişehir'de jandarma ekipleri traktör kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından jandarma bölgesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlara, traktör kazalarının önlenmesi, oluşabilecek kazalarda hayat kurtaran koruma demirinin önemi, gece seyir kuralları ve romörklara takılması gereken üçgen reflektör ve kedi gözü hakkında bilgilendirme yapılarak konu ile ilgili afiş ve broşürler dağıttı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından, çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve eğlenerek öğrenme amacıyla temel trafik kurallarını anlatan jandarma trafik boyama kitapları dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar