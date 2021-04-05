Eskişehir'de jandarma ekipleri 3 ayda 363 şüpheliyi yakaladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Mart arasında jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 363 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Mart arasında jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 363 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kişilere, topluma, mal varlığına, millete ve devlete karşı işlemiş oldukları çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 363 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan 363 şüpheliden 28'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 90 kişinin adli kontrol şartıyla, diğer 245 kişinin ise idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar