Eskişehir'de jandarma ekipleri 3 ayda 363 şüpheliyi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de jandarma ekipleri 3 ayda 363 şüpheliyi yakaladı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de jandarma ekipleri 3 ayda 363 şüpheliyi yakaladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Mart arasında jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 363 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Mart arasında jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 363 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kişilere, topluma, mal varlığına, millete ve devlete karşı işlemiş oldukları çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 363 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan 363 şüpheliden 28'nin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 90 kişinin adli kontrol şartıyla, diğer 245 kişinin ise idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Cahit Özkan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de jandarma ekipleri 3 ayda 363 şüpheliyi yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:11:21. #1.14#
title