Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

20.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:22
Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çakmak Mahallesi Örenler mevkisinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen T.D, H.Ü, M.E. ile H.Ç'yi yakaladı.

Bölgede 7 noktanın kazıldığını tespit eden ekipler, 2 dedektör, 2 kulaklık ile kazıcı alet ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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