Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, jeneratör, dalgıç pompa ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar