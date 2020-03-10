Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı
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Eskişehir, Jandarma, Güncel

Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı

Eskişehir'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:02
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı

Eskişehir'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Odunpazarı ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde 4 bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda ele geçirilen 9 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 10 bakır sikke, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel ile kolye başlığı, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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