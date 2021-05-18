Eskişehir'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Eskişehir'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Eskişehir'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Eskişehir'de tepki gösterildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Eskişehir'de tepki gösterildi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin halkının bir kez daha İsrail'in hedefi olduğunu söyledi.

Binlerce Filistinli'nin evlerinden zorla çıkarılmak istendiğini belirten Alkan, "Bugün Ortadoğu'nun kanayan yarası olan Filistin sorununun temelinde İsrail devlet terörü ile ABD emperyalizmi ve bölgedeki gerici, iş birlikçi Arap rejimleri vardır. Filistin'deki mezalim karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı sadece kınama açıklaması yapmaktan öteye gidememektedir. Arap liderler ikiyüzlü siyaset tarzlarıyla Filistin sorununu sadece kendi iç egemenlikleri için kullanmaktadır. İsrail de onlara isteği malzemeyi Filistin'e saldırarak vermektedir." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Eskişehir'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Eskişehir'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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