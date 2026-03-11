Haberler

Eskişehir sokaklarında İspanya ve Türk bayrakları ile dolaşan sürücü

Eskişehir sokaklarında İspanya ve Türk bayrakları ile dolaşan sürücü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir sürücü, elindeki İspanya ve Türk bayraklarını otomobilinin camından sallayarak trafiğe çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de elindeki İspanya ve Türk bayraklarını otomobilinin camından sallayarak dolaşan sürücü, trafikte ilginç görüntü oluşturdu.

İspanya, son günlerdeki savaş karşıtı tutumu ile gündeme gelmiş; Türk vatandaşlarının sosyal medyadan destek vermesi sonrası 2 ülkenin arasında dijital bir kardeşlik bağının temelleri atılmıştı. Sosyal platformlarda karşılıklı paylaşımlar sürerken, Eskişehir'de bir sürücü İspanya ve Türk bayrakları ile trafiğe çıktı. Elindeki bayrakları aracının camından sallayarak dolaşan sürücü, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Tam bir facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular

Galatasaray maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler