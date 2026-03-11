Eskişehir sokaklarında İspanya ve Türk bayrakları ile dolaşan sürücü

Eskişehir'de elindeki İspanya ve Türk bayraklarını otomobilinin camından sallayarak dolaşan sürücü, trafikte ilginç görüntü oluşturdu.

İspanya, son günlerdeki savaş karşıtı tutumu ile gündeme gelmiş; Türk vatandaşlarının sosyal medyadan destek vermesi sonrası 2 ülkenin arasında dijital bir kardeşlik bağının temelleri atılmıştı. Sosyal platformlarda karşılıklı paylaşımlar sürerken, Eskişehir'de bir sürücü İspanya ve Türk bayrakları ile trafiğe çıktı. Elindeki bayrakları aracının camından sallayarak dolaşan sürücü, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı