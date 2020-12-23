Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları kitabı okurla buluştu
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Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları kitabı okurla buluştu

23.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:05
Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları kitabı okurla buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik'in ESOGÜ Yayınevi tarafından basılan "Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları" isimli kitabı okurla buluştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik'in ESOGÜ Yayınevi tarafından basılan "Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları" isimli kitabı okurla buluştu.

Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerinden biri olan Eskişehir'in, yükseköğretim kurumları, sanayisi ve ticaret hayatı ile biçimlenen işgücü piyasası koşullarını değerlendirmeye tabi tutan kitap, Eskişehir'de işgücü piyasasının yapısını açıklamayı, işgücü piyasasına dair tespitlerde bulunmayı ve buradan hareketle çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Kitabın yazarı Doç. Dr. Oytun Meçik, yeni yayınlanan "Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları" isimli kitap hakkında şu bilgileri verdi:

"Eskişehir son yıllarda Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde tanınan bir kent haline geldi. Eskişehir'in tanınırlığının artmasında, dünyanın en güvenli kentlerinden biri olması, kentleşme açısından örnek uygulamalara sahip olması, sanayide bazı temel sektörlerde öncü olması, yükseköğretim kurumları ile iç içe geçmiş bir yaşamın olması gibi özellikler rol oynuyor. Kentin tanınırlığı ve cazibesinin artması ekonomik yönden de gelişme ivmesi göstermesine etki ediyor.

Eskişehir, yaşanabilir kentlerden biri olması nedeniyle, son yıllarda yerli ve yabancı göçe maruz kalan bir kent. Bunun yanı sıra kent nüfusu içinde sürekli biçimde bir devinim gösteren üniversite öğrencileri ile birlikte oldukça dinamik bir işgücü piyasası karşımıza çıkıyor. Kitapta Eskişehir işgücü piyasasının bu özelliklerinin detaylarıyla ortaya konmasının yanı sıra işgücü piyasasının paydaşları ve paydaşların yerine getirdikleri sorumlulukları, özellikle kentteki işverenlerin talep ettiği işgücü profili, karşılaşılan sorunlar ve bu çerçevede bazı öneriler sunulmaktadır". - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de İşgücü Piyasasının Yapısı, Tespitler ve Çözüm Arayışları kitabı okurla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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