Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Satılmışoğlu ve Emirler mahallelerinde et entegre tesisi ile boş tavuk çiftliğinden demir ve alüminyum malzemeleri sökerek çaldıkları iddia edilen B.D, C.D, M.D, B.D.ile K.B'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait araçta ve olay yerinde 1 oksijen tüpü ve aparatları, levye, küçük tüp ile demir kesme makası ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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