Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl ve Sütlüce mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesindeki 4 ayrı iş yerinden hurda malzemenin çalınması ile ilgili şüpheliler Y.C. ile S.T'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Haberler

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