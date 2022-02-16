Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl ve Sütlüce mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesindeki 4 ayrı iş yerinden hurda malzemenin çalınması ile ilgili şüpheliler Y.C. ile S.T'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel