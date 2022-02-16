Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl ve Sütlüce mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesindeki 4 ayrı iş yerinden hurda malzemenin çalınması ile ilgili şüpheliler Y.C. ile S.T'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.